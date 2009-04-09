Туркмения обвиняет "Газпром" в аварии трубопровода
19:35, 09 апреля 2009Мир
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Газпром пока молчит
Правительство Туркмении заявляет, что действия дочерней компании "Газпрома" привели к аварии, ставшей причиной остановки поставок газа в Россию.
"8 апреля 2009 года российская компания "Газэкспорт" без предварительного уведомления туркменской стороны резко сократила объемы отбираемого туркменского природного газа", - говорится в заявлении МИД Туркмении, сообщает Би-Би-Си.
Именно из-за этого случилась, как сказано в заявлении, "авария".
"Газпром" первым сообщил о приостановке поставок туркменского газа, вызванной, по его утверждению, взрывом на газопроводе "Средняя Азия-Центр" минувшей ночью.
Российская газовая монополия пока не комментировала заявление туркменского МИД.
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