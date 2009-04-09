Молдавский парламент отремонтируют за счет вузов

Ремонт здания молдавского парламента профинансируют за средства, предназначавшиеся для вузов, студенты которых участвовали в акциях протеста.

Как сообщает молдавское информационное агентство «ИНФОТАГ» со ссылкой на пресс-службу Президента Молдовы, Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН потребовал как можно быстрее начать ремонт разграбленных во вторник «бесчинствующими молодчиками» зданий парламента и резиденции главы государства.

На заседании по проблемам восстановления зданий с участием руководителей министерств и ведомств он распорядился «профинансировать ремонт за счет бюджетных средств, предназначенных для учебных заведений, представители которых участвовали в акциях протеста 7 апреля».

«Минфин на основании данных правоохранительных органов должен переадресовать деньги на восстановительные работы», - сказал В.ВОРОНИН.

Министр строительства и развития территорий Молдовы Владимир БАЛДОВИЧ сообщил, что, «по предварительным оценкам, стоимость ремонта превышает 300 млн. леев (27,2 млн. долларов США) без учета уничтоженной мебели и оргтехники госучреждений».

По мнению специалистов, здание парламента после погрома нуждается в капитальном ремонте, также как столовая, подвалы и первые два этажа резиденции Президента.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 5 апреля в Кишиневе начались массовые акции протеста, которые продолжались 6 и 7 апреля. Манифестанты не признавали результатов выборов, согласно которым за Коммунистическую партию, возглавляемую Президентом Владимиром ВОРОНИНЫМ, проголосовали 49,48% избирателей.

Ряд митингующих, кроме отмены итогов выборов, требовал присоединения Молдовы к Румынии. Полиция задержала около 200 участников массовых беспорядков в Кишиневе.

В результате беспорядков в Кишиневе почти полностью разгромлены здания президентской администрации и парламента.