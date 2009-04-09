Оппозиция дала Саакашвили 24 часа, чтобы уйти в отставку

Участники акции протеста, проходящей у здания парламента, приняли обращение к президенту Грузии Михаилу Саакашвили, где требуют от него добровольно принять решение о смене власти в стране конституционным путем, сообщает агентство "Новости Грузия" .

После того, как обращение было зачитано на митинге и одобрено его участниками, организаторы акции заявили, что ознакомят общественность с ответом руководства Грузии через 24 часа. Исходя из полученного ответа, будет подготовлен дальнейший совместный план действий.

"Саакашвили обязан дать возможность народу мирно сменить власть конституционным путем и этим дать нам возможность показать всему миру, что мы достойная и цивилизованная нация. Мы верим, что именно с таким подходом можно преодолеть этот кризис и создать свободную, демократическую, справедливую и сильную Грузию", - подчеркивают представители оппозиции. В обращении отмечается, что на проспекте Руставели в Тбилиси на акции оппозиции собрались сотни тысяч человек.

Участники акции в центре Тбилиси требуют отставки Саакашвили. Организаторами акции являются 14 партий.