ЦИК Молдовы подвел итоги парламентских выборов

Центризбирком Молдовы подвел окончательные итоги парламентских выборов и планирует в пятницу передать их в Конституционный суд для окончательного утверждения.

Как передает РИА «Новости»,об этом сообщил секретарь ЦИК Юрий ЧОКАН.

"Вчера поздно вечером мы подвели окончательные итоги прошедших в стране парламентских выборов. В парламент прошли четыре партии. За партию коммунистов проголосовали 49,48% избирателей, за Либеральную, Либерально-демократическую партии и альянс "Наша Молдова" соответственно 13,14%, 12,43% и 9,77%. Остальные восемь партий и независимые кандидаты не преодолели шестипроцентный избирательный барьер", - сказал Ю.ЧОКАН.

Ю.ЧОКАН сообщил, что в выборах приняли участие 1 миллион 555 тысяч 557 человек, явка составила 59,5%.

Конституционный суд должен утвердить окончательные итоги выборов в течение десяти дней.

По предварительным подсчетам, партия коммунистов (ПКРМ) получит в парламенте 60 мандатов, а для избрания Президента страны понадобится 61 мандат, таким образом, коммунистам придется договариваться с оппозицией.

Как сообщалось, после воскресных выборов в парламент оппозиция Молдовы организовала акции протеста против победы правящей Коммунистической партии. Оппозиционеры заявляют о фальсификациях, но международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений и назвали выборы легитимными.

Протесты во вторник переросли в массовые беспорядки в Кишиневе, в ходе которых свыше 270 человек получили ранения.