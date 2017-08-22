The Washington Post: Кто проигрывает в битве Москвы и Вашингтона? Обычные россияне

Если кто-то надеялся на оттепель в отношениях США и России после избрания президента Трампа, теперь они, должно быть, сильно разочарованы.

Об этом пишет Адам Тейлор в статье "Кто проигрывает в битве Москвы и Вашингтона? Обычные россияне", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

В понедельник посольство США в Москве заявило, что временно прекратит выдачу всех неиммиграционных виз в России и существенно сократит визовые операции. Решение было принято после того, как в конце июля Москва потребовала, чтобы американские представительства в России сократили штат сотрудников с 1200 человек до 455 – единственное крупное вынужденное сокращение дипломатического персонала США в России с раннего советского периода.

Этот шаг, в свою очередь, был ответом на санкции и депортацию российских дипломатов Вашингтоном в начале этого года, - возмездие за предполагаемое вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года.

В минувшие выходные в колонке для The Post Дэвид Игнатиус написал, что вмешательство Москвы в прошлогодние выборы, похоже, обернулось против нее самой. "Офицеры разведки иногда говорят об "обратной реакции", когда скрытые действия идут неправильно и, в конечном итоге, наносят ущерб стране, которая их инициировала", - пишет Игнатиус. "Год спустя это, безусловно, можно сказать о скрытой попытке России вмешаться в президентские выборы в США, которая повлекла за собой ряд неблагоприятных непредвиденных последствий для Москвы".

Но, как обычно, последствия отразились на рядовых россиянах, а не на Кремле. Сотни тысяч россиян ежегодно получают неиммиграционные визы в Соединенные Штаты. Некоторые из них учатся в американских колледжах, другие могут посещать родственников. Теперь все будут сталкиваться с серьезными задержками и, возможно, значительными дополнительными расходами, если захотят получить визы.

Москва уже ухватилась за эту деталь. "Первое впечатление, что авторы этих решений в США задумали еще раз попытаться вызвать у российских граждан возмущение в отношении решений российских властей", - сказал в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров пытался представить Россию высокоморальной страной, заявив, что Москва не станет направлять ответ на граждан США. Но российское правительство не испытывает угрызений совести из-за нанесения ущерба интересам своих собственных граждан ради возмездия.

Как объяснил в прошлом месяце Эндрю Рот из The Post, сокращение штата миссий США в России на 755 человек, в первую очередь, повлияло не на американских дипломатов. Для начала, следует отметить, что в стране было не так уж много дипломатов США. Вместо этого, сокращения коснутся вспомогательного персонала, большинство из его представителей являются гражданами России. Как отметил Рот, такие сотрудники − "водители, IТ-специалисты, бухгалтеры, разнорабочие, секретари" – не являются представителями Вашингтона.

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Нет ничего нового в том, что ответные меры России обернулись наказанием для ее собственных граждан. Еще в 2014 году – очень давно в отношениях США и России – Москва ответила на санкции США, введенные в связи с вторжением России в Украину, запретив импорт американского мяса, фруктов и овощей.

Эти шаги вряд ли могли оказать серьезное влияние на экономику США. Американские официальные лица в то время утверждали, что, по "жестокой иронии", они стали скорее санкциями в отношении российских граждан. Ситуация породила смехотворные истории о "международных контрабандистах сыров" вдоль российской границы и уничтожении контрабандных замороженных гусей.

Тем не менее, после того, как США приняли Акт Магнитского – закон 2012 года, в котором были установлены ограничения для российских чиновников, обвиняемых в нарушениях прав человека, − русские ответили своим собственным законом, который остановил усыновление русских детей американцами, в том числе 46, уже начавшихся.

Теоретически, запрет был мотивирован идеей о том, что Америка опасна для российских детей, в качестве доказательства приводили ряд случаев, когда с русскими сиротами плохо обращались в США. Однако, многие российские активисты увидели лишь, что детям отказывают в надежде на лучшую жизнь, и это акт геополитической мести.

"Кремль, в конце концов, выяснит политические вопросы", - сказала директор детского дома Наталья Никифорова The Daily Beast в 2013 году. "Но наши дети со сломанными судьбами будут продолжать тихо жить в этих печально выглядящих заведениях". (Тема усыновления российских детей снова звучала в новостях, перед встречей между Дональдом Трампом-младшим и российским юристом из Кремля в преддверии выборов в 2016 году).

Если вам интересно, что Москва может получить, навредив интересам своих граждан, стоит подумать о том, как развивались санкции США в отношении России. Большинство из этих санкций были направлены против конкретных лиц и фирм, связанных либо с действиями в Украине, либо с нарушениями прав человека – отчасти, чтобы избежать отчуждения всего населения России в более широкой степени.

По иронии судьбы, санкции совпали с падением цен на нефть, что серьезно подорвало энергозависимую российскую экономику. Благодаря санкциям, Кремль смог преуменьшить последствия бездарного управления экономикой, и обвинить Запад во всех серьезных финансовых проблемах. И когда страна провела реформы, а экономика России восстановилась, Путин выступил на телевидении, заявив, что санкции на самом деле сделали страну сильнее.

"Злость из-за санкций укрепляет внутренний рассказ Путина о стране, окруженной врагами и подрываемой непатриотичными россиянами и враждебным Западом", - написал недавно в Bloomberg View Леонид Бершидский.

Опрос поддерживает эту гипотезу. Путин остается чрезвычайно популярным в России, с одобрением в 81% в одном из недавних опросов. Отношение к США когда-то было в значительной степени положительным, но изменилось с 2014 года: 61% россиян теперь негативно настроены в отношении Америки. Возможно, еще более тревожно, что 49 % считают, что приоритетом внешней политики их страны должно быть восстановление их страны как мировой державы.

Самый очевидный способ обратить вспять эти тенденции – это приверженность, но трудно себе представить, что это произойдет в ближайшее время, учитывая настроения в Вашингтоне и Москве. Как заявил в понедельник Александр Баунов из Московского центра Карнеги, в Кремле теперь санкции считают "мрачным элементом в жизни, который не изменит внешнеполитическую позицию России". Так почему бы не поднять ставки? Безусловно, тяжелое положение простых россиян не будут принимать в расчет.