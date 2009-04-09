Медведев призвал следить за иностранными вложениями в Рунет

Государство должно следить за иностранными инвестициями в Рунет, а также вкладывать средства в эту отрасль, заявил президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководством партии "Единая Россия". Призыв следить за инвесторами, которые будут вкладываться в крупные поисковики и социальные сети, президент объяснил вопросами безопасности. Он оценил докризисную стоимость активов Рунета в пять миллиардов долларов.

В конце марта аналогичную точку зрения высказывал министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. Он заявил, что иностранцы не должны быть владельцами крупных российских интернет-компаний.

Кроме того, президент, выступая перед единороссами, посоветовал российским политическим партиям становиться законодателями мод в Рунете. Он заявил, что политическая сила без дружбы с интернетом умрет, и сообщил, что другие технологии становятся все менее и менее интересными.

Медведев подчеркнул, что Сеть обладает и "разрушительным потенциалом". С ее помощью, по словам Медведева, можно не только поддерживать конструктивные инициативы, но и при желании нагнетать напряженность.

С 2008 года власти стали уделять Рунету все больше внимания. В апреле президент России посетил Российский интернет-форум, летом активно поддержал переход на кириллические доменные имена, а осенью - завел видеоблог, напоминает Лента.ру.