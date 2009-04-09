Швейцария заморозила счета борцам с уходом от налогов

Швейцария заморозила счет Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), в которую входят 30 самых развитых стран мира. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря Министерства экономики Швейцарии Риту Бальдеггер (Rita Baldegger). По ее словам, таким образом Швейцария выражает свое несогласие с включением государства в "серый" список "налоговых гаваней".

В Министерстве отметили, что использовали свое право вето на перечисление ОЭСР 136 тысяч евро, которые предназначались для сотрудничества между "клубом богатых стран" и "Большой двадцаткой" (G20).

В "серый" список ОЭСР попали около 40 государств. Они уже пообещали ОЭСР привести свое банковское законодательство в соответствие с условиями организации, но пока не сделали этого.

Еще четыре страны - Коста-Рика, Малайзия, Филиппины и Уругвай - попали в "черный" список. Это означает, что они являются странами, которые могут использоваться гражданами других государств для уклонения от уплаты налогов. В начале апреля стало известно, что все страны из "черного" списка согласились сотрудничать с ОЭСР.

Швейцария уже неоднократно возмущалась тем, что попала в "серый" список. Например, 3 апреля в Министерстве финансов страны заявили, что критерии ОЭСР по включению государств в "серый" список не совсем понятны. Кроме того, в Швейцарии отметили, что всегда готовы на диалог с налоговыми службами других стран при расследовании дел об уклонении от уплаты налогов.

В начале 2009 года сообщалось, что Швейцария должна была попасть в "черный" список ОЭСР, однако в марте эта страна заявила о готовности сотрудничать с ОЭСР и пересмотреть свое банковское законодательство. Так же поступили Бельгия, Люксембург, Андорра и Лихтенштейн.

Лента.ру