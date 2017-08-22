Der Spiegel: "Мы будем нападать"

Об этом пишет Ролланд Неллес в статье "Мы будем нападать", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Что действительно нравится Дональду Трампу на посту президента, так это роль главнокомандующего вооруженными силами. Произнося свою громкую речь о новой стратегии в Афганистане перед солдатами в Форт-Майер в Вирджинии, он чувствовал себя в своей стихии. Трамп отдал честь перед американским флагом, восхвалял жертвенность и патриотизм солдат и изображал серьезного командира.

"Мы будем нападать", - объявил он воинственно, и затем объяснил, какие у него планы в Афганистане. Он не раскрывал деталей, но новая стратегия Трампа состоит из трех центральных пунктов, которые очень похожи на стратегию предыдущего правительства.

Читайте такжеКлятва "джихаду" продолжится: Талибан отреагировал на решение Трампа относительно американских военных в Афганистане- Он хочет расширить борьбу с Талибаном и ответвлениями террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), чтобы не позволить Афганистану стать убежищем для террористов, которые затем могут напасть на США или их союзников. Такую ошибку США допустили в Ираке, - утверждал Трамп. После поспешного ухода, там смогло укорениться ИГ. Цель состоит в том, чтобы выиграть войну в Афганистане, - заявил президент. Однако, он не станет говорить о сроках и численности войск, чтобы "не давать врагу никакой информации".

- Афганское правительство должно получить больше помощи, чтобы его армия также могла бороться против талибов. В то же время правительство в Кабуле нуждается в стимуле, чтобы жестче бороться с коррупцией и бесхозяйственностью. Трамп также не исключал переговоры с талибами, которые могут помочь когда-нибудь прийти к миру.

- На соседние государства, такие как Пакистан, необходимо оказывать большее давление, чтобы они не стали местом для отступления талибов и террористов, которые бегут через границу из Афганистана. Кроме того, другие союзники также должны быть привлечены к дальнейшей помощи. Индия должна больше участвовать в конфликте в своем регионе, - сказал Трамп.

Какую позицию до сих пор представлял Трамп

Новая стратегия Трампа – неожиданный поворот для него. "Америка прежде всего" – это было его главное предвыборное обещание. Старые альянсы, как НАТО, он называл "устаревшими", он считал развертывание армии США за рубежом в Афганистане бессмысленным. "Мы должны быстро уйти оттуда", - требовал он. "Почему мы растрачиваем наши деньги?" Миллиарды долларов для армии нужны дома.

Теперь Трамп передумал, по крайней мере, в вопросе Афганистана. Многие обученные военные в его ближайшем окружении явно убедили его не отказываться от борьбы в стране. Новый начальник штаба Джон Келли, советник по безопасности МакМастер и министр обороны Джеймс Мэттис призывают увеличить контингент войск. Обсуждают отправку изначально 4000 дополнительных солдат. В настоящее время их количество составляет около 8000 человек.

Влияние армии

Келли и Ко знают настроения в армии, некоторые командиры с фронта жаловались им, что талибы и ответвления ИГ в Афганистане повсюду, и хотят захватить страну. Они настаивают на скорейшем увеличении численности, чтобы помочь афганской армии в ее борьбе с противниками.

Читайте такжеТрамп подписал новую стратегию по Афганистану - Fox NewsВедущие представители Конгресса, такие как Джон Маккейн, в течении многих месяцев призывали Трампа действовать. Согласно докладу Пентагона, только 57% районов находятся под контролем центрального правительства – сокращение на 15% в сравнении с предыдущим годом.

По-видимому, это произвело впечатление на Трампа, который восхищается военными и любит говорить о "моих генералах". Однако, решение далось ему нелегко. Его первая мысль была об отводе войск, - сказал он в своем выступлении в Вирджинии. Но когда вы президент и сидите в Овальном кабинете, вы видите вещи по-другому.

Роль Стивена Бэннона

Изменению мнения Трампа предшествовали бурные внутренние дебаты. Прежде всего, Стивен Бэннон, до прошлой пятницы главный стратег Трампа, явно выступал против наращивания войск и, вместо этого, предложил задействовать группу наемников. Ультранационалист считает, что отправка дополнительных солдат противоречит плану Трампа "Америка прежде всего".

Бэннон также высказался против решительной приверженности США в корейском конфликте. Келли, МакМастер и Мэттис были настроены против Бэннона. Растущее положение генералов в Белом доме, вероятно, было причиной того, что пути Трампа и Бэннона разошлись. "Президентство Трампа, за которое мы сражались, закончилось", - отметил Бэннон.

Что это значит для будущего?

Главный вопрос заключается в том, связан ли поворот Трампа в Афганистане с более широкой стратегией; переходит ли Трамп к более традиционной республиканской внешней политике, включая дальнейшие зарубежные операции.

Читайте такжеБоевики нанесли ракетный удар по Кабулу перед заявлением Трампа по АфганистануЭто вполне возможно, но многое, безусловно, будет зависеть от того, как на его новую политику отреагируют его избиратели-республиканцы. Ведь они хотели большей сдержанности в военном отношении. Также, чтобы избежать чрезмерного беспокойства, Трамп сознательно воздержался от упоминания конкретного количества солдат.

Однако, уже ясно, что если Трамп с его новым курсом столкнется с сопротивлением, то он обязательно начнет следующий поворот на 180 градусов. По крайней мере, это будет настоящий Трамп.