Посланник Кремля сыграл центральную роль в восточной Украине. Об этом пишет Джеймс Марсон в статье "Посланник Кремля сыграл центральную роль в восточной Украине", опубликованной на сайте издания Fox Business.

Когда американский посланник Курт Волкер в понедельник встретится со своим российским коллегой, чтобы попытаться восстановить мир на востоке Украины, по ту сторону стола будет сидеть не обычный дипломат.

По словам бывших лидеров повстанцев, а также украинских и западных чиновников, Владислав Сурков, специальный уполномоченный Москвы, является влиятельным советником Кремля, который сыграл центральную роль в поощрении, организации и управлении пророссийскими сепаратистами, борющимися против центрального правительства Украины.

Эти люди говорят, что главный помощник президента России Владимира Путина, Сурков, был связан с повстанцами, контролирующими территории на востоке Украины, с начала 2014 года. Это произошло вскоре после того, как российские войска захватили Крымский полуостров страны. Он находится в списке санкций США и ЕС за свою роль в аннексии Крыма.

"Путин – отец" сепаратистского движения, - сказал Валентин Наливайченко, возглавлявший Службу безопасности Украины в течение первых 15 месяцев восстания. "Сурков – няня".

Сурков не ответил на вопросы, отправленные через пресс-службу Кремля.

Россия говорит, что она оказывает влияние на сепаратистов, но отрицает контроль над ними и представляет конфликт в Украине как гражданскую войну. Она неоднократно заявляла, что поддерживает мирные соглашения, подписанные в Минске, Беларусь. Эти соглашения направлены на реинтеграцию сепаратистского региона в Украину, но с предоставлением ему большей местной автономии.

Но многие люди по обе стороны долгого конфликта, а также западные наблюдатели, считают, что цели России более масштабные. Они говорят, что Москва действительно хочет обменять мир в Украине на заверения в том, что Киев не будет слишком сближаться с Западом, и на ослабление международных санкций, введенных в отношении России за аннексию Крыма и вмешательство ее армии на востоке Украины.

Сепаратистское движение "является разменной монетой" в более крупной геополитической игре, - сказал Алексей Александров, бывший главный сепаратистский чиновник, который сейчас живет в Крыму, и говорит, что Кремль оттеснил его с руководящей позиции.

Если Москва не получит того, что хочет, сказал Наливайченко, бывший глава службы безопасности Украины, "они будут поддерживать кипящий конфликт", который будет расшатывать прозападное правительство в Киеве.

Европейские и американские чиновники говорят, что они не будут торговать политическими вариантами Украины. Как показывают опросы, военные вмешательства России объединили украинскую общественность против России, поэтому любые политические уступки Москве практически невозможны для Киева.

Когда два посланника встретятся в Минске, Волкер попытается оценить ситуацию и понять, готов ли Кремль выйти за рамки статуса-кво и стремиться к разрешению конфликта, сказал официальный представитель США.

Между тем, Пентагон и Государственный департамент добиваются одобрения Белого дома на поставки Украине противотанковых ракет и другого оружия, планы, которые Россия осудила как потенциально провокационные.

По словам людей, знакомых с его биографией, 52-летний Сурков – бывший исполнительный директор по связям с общественностью, который служил в военной разведке в 1980-х годах. В 2000-х годах он занимал должность заместителя начальника штаба Путина и помогал разрабатывать жестко контролируемую политическую систему российского лидера.

Когда в 2014 году протесты против пророссийского президента Украины Виктора Януковича обернулись насилием, Сурков отправился в Украину, чтобы встретиться с Януковичем, политиками и бизнесменами, приближенными к нему, а также с политическими лидерами в Крыму, сообщил Наливайченко и еще один украинский чиновник. Позже Янукович бежал в Россию, и к власти пришло новое правительство.

В марте в некоторых частях восточной Украины вблизи российской границы начались небольшие протесты. Причиной гнева было то, что демонстранты рассматривали как растущее влияние Запада на новое правительство и страх, подогреваемый российской пропагандой, что новая власть подконтрольна националистам, стремящимся уничтожить российскую культуру в Украине.

Собирая информацию, Сурков начал обращаться к местным активистам, по словам одного из них.

В мае 2014 года группа ветеранов службы безопасности и исполнительный директор по связям с общественностью прибыли из Москвы, чтобы консультировать боевиков, - сказал Александров, бывший лидер сепаратистов. Некоторые местные жители восприняли их появление как захват Кремля, координируемый Сурковым, сказал он.

"Мы дали им ключи от города", - сказал Александров. "Они вытеснили первую волну лидеров".

Именно тогда Сурков начал играть решающую роль в управлении повстанческими районами, - сказал Александров и другие бывшие сепаратистские лидеры, формируя руководство и структуру, чтобы привести их под контроль Москвы.

У Суркова был опыт в управлении политикой периферии России. В 2013 году он стал специальным уполномоченным на спорных территориях, которые Россия отняла у бывшей советской республики Грузии после войны в 2008 году.

В августе 2014 года Сурков организовал замену в так называемой "Донецкой Народной Республике, крупнейшей из двух сепаратистских областей, - с московского исполнительного директора по связям с общественностью на местного военного командира, лояльного к Москве, - сказал Александров. Цель: замаскировать тот факт, что Москва руководит шоу.

Позже в этом месяце российские войска тайно вошли в регион, чтобы отбросить продвижение украинской армии, которое угрожало восстанию, говорят украинские и западные чиновники, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщения разведки и захваченных русских солдат. Россия заявляет, что ее вооруженные силы никогда не входили на территорию Украины.

Это вторжение вынудило Украину сесть за стол переговоров для поиска мирного решения.

Затем Сурков направился в Донецк, оплот сепаратистов, чтобы объяснить суть соглашения местным лидерам и проверить их работу, говорят лидеры сепаратистов в то время.

По словам присутствующего там, на встрече с несколькими командирами сепаратистов, которые хотели продолжать боевые действия, Сурков задал им вопрос. "Какая альтернатива" мирным переговорам?", - сказал Сурков, по словам Андрея Пинчука, тогдашнего главы безопасности сепаратистов. "Иди и воюй, если хочешь. Посмотрим, как долго ты протянешь".

Он также ругал местного чиновника за проблемы с выплатой пенсий и открытием школ к новому учебному году, - сказал Пинчук.

Сурков снова посетил их в феврале 2015 года после того, как в Минске было заключено новое соглашение. По словам Пинчука, в знак его влияния, он был призван разрешить спор между двумя местными командирами и посетил передовую конфликта.

Мирные соглашения почти заморозили линии фронта, но не прекратили стрельбу в некоторых горячих точках. Прогресса в отношении политической реинтеграции почти не было, несмотря на затянувшиеся обсуждения, при посредничестве европейских должностных лиц.

Сурков провел встречи с высокопоставленным чиновником Госдепартамента США, Викторией Нуланд, в 2016 году, целью которых был поиск нового решения.

Тем не менее, он поддерживал связи с повстанцами. В ноябре прошлого года в Москве Сурков был гостем на собрании группы бывших российских бойцов-волонтеров, согласно фотографиям и словам двух лидеров сепаратистов, которые возглавляют группу.

По словам людей, знакомых с вопросом, переговоры с Нуланд, казалось, обеспечили определенный прогресс в вопросе передачи контроля над границей Украины под контроль Киева, но остановились, когда Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, а Виктория Нуланд оставила свой пост.