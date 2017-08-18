Актриса Анастасия Заворотнюк была в эпицентре теракта в Барселоне (видео)

Звезда сериала Моя прекрасная няня Анастасия Заворотнюк отправилась в гости к подруге, которая живет в Барселоне (Испания).

Однако отдых едва не обернулся для актрисы трагедией – она покинула главную пешеходную улицу Рамбла за 15 минут до теракта, который случился 17 августа.

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На своей странице в Instagram Заворотнюк рассказала о произошедшем. Артистка уточнила, что узнала о теракте от своего мужа, который позвонил ей, чтобы узнать, все ли с ней в порядке.

В ролике, стоя на балконе, Анастасия поведала, что они с подругой до звонка мужа никак не могли понять, почему так долго летают над их домом вертолеты.

“Страшно в очередной раз понять, что для кого-то человеческая жизнь ничего не стоит. Больно осознавать, что снова люди стали жертвами этой бессмысленной жестокости. Глубокие соболезнования пострадавшим и их близким“, – подписала видео Заворотнюк.

На следующих записях она показала, что спешно покидает Барселону, однако пробки с связи с терактом не дают ей это сделать.

“Третий час стоим в пробке, нескончаемый поток машин почти не двигается. А мысли не отпускают. Очень тяжелое чувство... Мы с подругой были рядом с этим местом и покинули его за 10- 15 мин до ужасной трагедии. Сидя на балконе в 100 метрах, недоумевали по поводу кружащих вертолетов у нас над головами. И только звонок моего мужа, который волновался за меня, прояснил ситуацию! Немыслимо! Страшно смотреть на погибших... больно! за что?!“, – написала актриса.