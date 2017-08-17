В Индии десятилетняя девочка родила ребенка, не зная об этом

14:56, 17 августа 2017
Мир
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Девочку в течение нескольких месяцев насиловали, а когда у нее заболел живот, родители отвезли девочку в больницу на операцию, сказав, что в животе у нее находится камень, который нужно извлечь.

Девочка родила здорового ребенка с помощью кесарева сечения / Pixabay

Десятилетняя девочка из Индии родила ребенка после того, как была изнасилована собственным дядей. Родители убедили ее в том, что ее прооперируют из-за проблем с животом, сообщает NDTV.

Как пишет издание, девочку в течение нескольких месяцев насиловал, вероятно, ее собственный дядя. В июле родители привезли ее в больницу из-за жалоб на боль в животе. Врачи определили, что она находилась на 30 неделе беременности.

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Как сообщает India Today, родители сказали дочери, что в животе у нее находится камень, который нужно извлечь.

Девочка родила здорового ребенка с помощью кесарева сечения в больнице города Чандигарх.  Дядю девочки задержали.

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