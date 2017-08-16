Süddeutsche Zeitung: Что упускает Трамп, когда защищает националистов

Только под большим давлением Дональд Трамп все же осудил насилие правых в Шарлоттсвилле – и быстро взял свои слова обратно. Даже его бывший директор по связям с общественностью Скарамуччи справился бы лучше.

Об этом пишет Торстен Денклер в статье "Что упускает Трамп, когда защищает националистов", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Прошло чуть более 24 часов, прежде чем президент США Дональд Трамп снова стал собой. Тем, кто о насилии в субботу в Шарлотсвилле сказал, что оно исходило от "многих сторон". Не говоря уже о том, что молодая женщина была убита автомобилем, который белый националист направил в толпу демонстрантов. Правые радикалы позже приветствовали Трампа в сети за то, что он их не осуждал.

Трамп сделал это лишь в понедельник. Вероятно, под давлением со стороны немногих рационально мыслящих людей в его команде советников. И под давлением со стороны многих республиканцев, которые хотят, чтобы насилие правых показали, как оно есть. Трамп покорно прочел написанное, без ощутимого сочувствия. Вопросы задавать не позволили.

Однако, в этот вторник, в своей нью-йоркской Trump Tower, которую он посетил впервые после инаугурации, он взял свои слова обратно. Да, ужасно, что такое случилось с бедной женщиной. Но насилие было с обеих сторон, не так ли? И он – единственный политик, который скажет об этом вслух.

На самом деле, вряд ли здесь можно что-то добавить. Насилие было с обеих сторон. Только вот одни, размахивая флагами со свастикой, выкрикивая расистские и унизительные лозунги, желали всяческих напастей евреям, чернокожим, мусульманам и всем, кто им чужд. А другие, из чистого гнева начали стихийную несанкционированную контрдемонстрацию.

США – родина свободы слова

США считается родиной свободы слова. Первая поправка с 1791 года гарантирует свободу слова и собраний. Это также означает, что ни одно мнение не может считаться настолько абсурдным, чтобы не подпадать под защиту этой статьи. Здесь каждый может безнаказанно отрицать даже Холокост.

Но есть то, что недооценивает Трамп: в США очень острое чувство моральных ограничений свободы слова. Ксенофобия, расизм и человеконенавистничество явно переходит эти границы. Такая позиция укоренилась и среди консервативных слоев. Фактический и предполагаемый повседневный расизм постоянно обсуждается в США. Американское сообщество крайне чувствительно относится к этой теме.

Настоящая банда в Шарлоттсвилле имеет так же мало общего с американским обществом, как AfD в Германии с немецким. Она представляет собой лишь небольшое меньшинство.

Соединенных Штатов не было бы без миграции

Но Трамп дал стимул этому меньшинству, потакал их враждебности, сделал ксенофобию снова приемлемой. В Twitter он нападал на всех и всё. Только не на белых националистов.

Но США отличаются. Это страна, в которой почти каждый может рассказать семейную историю миграции. Это страна, которой не было бы без часто трудной миграции из Европы, Африки, Южной Америки, Азии и арабского мира.

Трампу следовало бы хотя бы раз посетить Музей иммиграции на острове Эллис в своем родном городе Нью-Йорке. Там описано много судеб мигрантов. Предки Трампа также начинали в США как иммигранты.

Иммиграция является неотъемлемой частью американской идентичности. Если Трамп сейчас создаст впечатление, что он из убеждения не отвергает радикальный национализм и фантазии о превосходстве белых, то и для консервативных американцев он окажется на ложной стороне.

Скарамуччи неожиданно разумно высказался в телевизионной программе

Трампу нет никакого дела до этого, как и до многих других вопросов. Он считает себя самым лучшим президентом всех времен. Но теперь его консервативные сторонники постепенно просыпаются.

Бывший 10-тидневный директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи неожиданно разумно высказался об этом в понедельник вечером в ночном ток-шоу Стивена Кольбера. Он не видел в Белом доме ни одного расиста. Но, что его очень огорчило, так это высокий уровень толерантности к расизму в Белом доме.

Многие люди в аудитории или их семьи сталкивались с дискриминацией. Безусловно, и его собственная семья. Он считает это "отвратительным и предосудительным". И каждый день своей жизни он будет бороться с этим. Расизм "абсолютно недопустим".

Скарамуччи это понял. Трамп – нет.