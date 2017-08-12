В Индии 30 детей умерли в больнице менее чем за двое суток

По меньшей мере 30 детей, в том числе новорожденных, скончались в больнице в северном индийском штате Уттар-Прадеш менее чем за 48 часов, за что местная власть инициировала там проверку, пишет Радио Свобода.

Все смертельные случаи в государственном медицинском колледже в городе Горакпур случились 10 и 11 августа: пострадавшие находились в палатах интенсивной терапии и обычных педиатрических палатах, а также таких, где лечили энцефалит.

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Сначала власти штата сделали предположение, что смерти вызвал острый дефицит кислорода, поскольку частная компания прекратила поставлять кислородные баллоны за неуплату. Однако позже чиновники опровергли эту версию.

Родители детей сказали, что поставки баллонов прекратились 10 августа, а семьям давались самонаполняемые мешки, чтобы помочь детям дышать.