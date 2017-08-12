ООН: 600 тысяч сирийцев вернулись на родину в 2017 году

Более 600 тысяч сирийских беженцев в период между январем и июлем 2017 года вернулись в свои дома. Более 80 процентов из них были внутренне перемещенными лицами, остальные - беженцами в Турции, Ливане, Иордании и Ираке. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщила Международная организация по миграции (МОМ) в Женеве, сообщает DW.

Причинами возврата, как сообщает МОМ, выступили надежда защитить свое имущество и вера в то, что экономическая и ситуация с безопасностью в Сирии улучшились.

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По данным ООН, более 11 миллионов сирийцев, около двух третей населения страны, находятся за пределами Сирии. Их организованное возвращение не представляется возможным, пока конфликт, который начался в 2011 году продолжается. Всего в мире насчитывается около 65,6 миллиона человек, которые вынужденно покинули свои дома. За 2016 год вынужденно оставили свои дома около 10,3 миллиона человек. Две трети из них - внутренне перемещенные лица. Сирия, где с 2011 года царит гражданская война, остается главной страной-источником внутренних переселенцев и беженцев во всем мире.