Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета

Китайские власти обвинили Соединенные Штаты в грубом нарушении своего суверенитета после того, как американский эсминец "Джон С. Маккейн" приблизился к спорным островам Спратли в Южно-Китайском море, которые КНР считает своими. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая, сообщает агентство Reuters.

В четверг американский военный корабль прошел недалеко от островов Спратли, выполняя "операцию свободы судоходства". В министерстве обороны Китая назвали подобные действия "провокацией", которая наносит серьезный вред взаимному доверию.

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«Китай решительно выступает против такого рода демонстрации силы и выдвижения региональной милитаризации со стороны США, которая может легко вызвать неожиданный инцидент в море или в воздухе», - говорится в заявлении китайского Минобороны.

В свою очередь в министерстве иностранных дел Китая, что эта операция нарушила международное и китайское законодательство и серьезно навредила суверенитету и безопасности Пекина.

Отметим, что это не первый подобный случай во взаимоотношениях Китая и США. Так, в мае этого года ВВС Китая перехватили военный самолет США. Американский самолет находится в международной воздушном пространстве и мог беспрепятственно проводить операции.