Военные-трансгендеры подали в суд на Трампа из-за заявлений в его Twitter

Две организации по защите прав ЛГБТ подали судебный иск к президенту США Дональду Трампу из-за заявлений в его твиттере о запрете службы в армии для трансгендеров. Об этом сообщает Associated Press.

Иск подан от имени пяти военных-трансгендеров, служащих в армии, ВВС и береговой охране. Их общий срок службы составляет 60 лет.

В заявлении говорится, что предлагаемый Трампом запрет противоречит конституции. Пентагон пока не давал комментариев по поводу иска.

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Трамп опубликовал запись в твиттере 26 июля. Заявление Трампа вызвало осуждение, в том числе со стороны руководителей крупных IT-компаний.