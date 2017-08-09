Пчелы против меда: в Испании протестовали против туризма

Члены молодежной организации баскских националистов Ernai устроили в Бильбао акцию против местного туристического бизнеса, пишет РБК со ссылкой на El Correo.

Активисты пришли к зданию Баскского туристического агентства (Basquetour) утром 9 августа. Они испачкали вход красной краской и написали на стенах призывы прийти на демонстрацию против туриндустрии 17 августа.

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Местные власти осудили акцию и выразили поддержку всем турфирмам и сотрудникам туристического сектора. По их мнению, подобные мероприятия вредят имиджу Страны Басков и ставят под угрозу 100 тыс. рабочих мест.

Акция против туризма также прошла на Мальорке, пишет El Pais. Там члены регионального отделения левой организации Endavant расклеили на автомобилях приезжих более тысячи наклеек с лозунгами «Туризм убивает Мальорку» и «Эта машина лишняя».

Nova acció contra la massificació turística! Aturem la saturació de cotxes de lloguer! Amb aquest fil t'ho explicam. #AquestCotxeSobrapic.twitter.com/OBPT6pPlns — Endavant Mallorca (@Endavant_Mca) August 9, 2017

В прошлом году Испания установила рекорд по числу иностранных туристов. По данным организации Frontur, отслеживающей поток иностранцев, в 2016 году Испанию посетили 75,6 млн зарубежных туристов, что на 10,3% превышает показатели 2015 года.

Как сообщал директор Баскского туристического агентства Харкаит Милан, ежегодно туризм приносит Стране Басков €4,1 млн и составляет 6% ВВП региона.