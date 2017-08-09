Пчелы против меда: в Испании протестовали против туризма

18:25, 09 августа 2017
Мир
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В Испании баскские националисты и представители левой организации Endavant протестовали против большого количества туристов.

В Бильбао здание Баскского туристического агентства / скриншот видео/elmundo.es

Члены молодежной организации баскских националистов Ernai устроили в Бильбао акцию против местного туристического бизнеса, пишет РБК со ссылкой на El Correo.

Активисты пришли к зданию Баскского туристического агентства (Basquetour) утром 9 августа. Они испачкали вход красной краской и написали на стенах призывы прийти на демонстрацию против туриндустрии 17 августа.

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Местные власти осудили акцию и выразили поддержку всем турфирмам и сотрудникам туристического сектора. По их мнению, подобные мероприятия вредят имиджу Страны Басков и ставят под угрозу 100 тыс. рабочих мест.

Акция против туризма также прошла на Мальорке, пишет El Pais. Там члены регионального отделения левой организации Endavant расклеили на автомобилях приезжих более тысячи наклеек с лозунгами «Туризм убивает Мальорку» и «Эта машина лишняя».

В прошлом году Испания установила рекорд по числу иностранных туристов. По данным организации Frontur, отслеживающей поток иностранцев, в 2016 году Испанию посетили 75,6 млн зарубежных туристов, что на 10,3% превышает показатели 2015 года.

Как сообщал директор Баскского туристического агентства Харкаит Милан, ежегодно туризм приносит Стране Басков €4,1 млн и составляет 6% ВВП региона.

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Теги: #туристы в Испании#туризм в Испании