В центре столицы Черногории прогремел взрыв - СМИ

11:41, 09 августа 2017
Мир
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Взрыв был слышен во всех частях города. В настоящее время полиция расследует инцидент.

rtcg.me/Ilustracija

Мощное взрывное устройство сработало в центре столицы Черногории Подгорицы, около храма Воскресения Христова, передает гостелевидение страны RTCG.

Читайте такжеВ Париже разыскивают водителя автомобиля, который наехал на военных и ранил шестерыхПо данным СМИ, взрыв произошел около 3 часов ночи по местному времени в офисном здании около главного православного собора страны.

Никто не пострадал, ущерб нанесен соседним зданиям, повреждено несколько автомобилей.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Идет расследование инцидента.

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Теги: #взрыв Подгорице#взрыв Черногории