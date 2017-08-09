В центре столицы Черногории прогремел взрыв - СМИ
11:41, 09 августа 2017Мир
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Взрыв был слышен во всех частях города. В настоящее время полиция расследует инцидент.
Взрыв произошел около 3 часов ночи \ rtcg.me/Ilustracija
Мощное взрывное устройство сработало в центре столицы Черногории Подгорицы, около храма Воскресения Христова, передает гостелевидение страны RTCG.
Читайте такжеВ Париже разыскивают водителя автомобиля, который наехал на военных и ранил шестерыхПо данным СМИ, взрыв произошел около 3 часов ночи по местному времени в офисном здании около главного православного собора страны.
Никто не пострадал, ущерб нанесен соседним зданиям, повреждено несколько автомобилей.
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Идет расследование инцидента.
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