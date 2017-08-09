В центре столицы Черногории прогремел взрыв - СМИ

Мощное взрывное устройство сработало в центре столицы Черногории Подгорицы, около храма Воскресения Христова, передает гостелевидение страны RTCG.

Читайте такжеВ Париже разыскивают водителя автомобиля, который наехал на военных и ранил шестерыхПо данным СМИ, взрыв произошел около 3 часов ночи по местному времени в офисном здании около главного православного собора страны.

Никто не пострадал, ущерб нанесен соседним зданиям, повреждено несколько автомобилей.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Идет расследование инцидента.