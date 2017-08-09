На самой популярной среди туристов горе в Тбилиси вспыхнул масштабный пожар (видео)

10:39, 09 августа 2017
Мир
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В Тбилиси стоит традиционная для августа изнуряющая жара, около 40 градусов, давно не было дождей.

Пожар возник недалеко от парка аттракционов /

Во вторник, 8 августа, в столице Грузии Тбилиси загорелся лес на горе Мтацминда - ищлюбленном месте отжыха туристов и местных жителей. Пожар возник недалеко от парка аттракционов, сообщает "Sputnik Грузия".

Возгорание началось сразу в нескольких местах. На фоне темного ночного неба яркие языки пламени были видны из разных точек города - горели деревья и трава, со всего города были стянуты пожарные расчеты, которым удалось локализовать пожар, несмотря на сложный рельеф. 

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МВД Грузии начало следствие в связи с пожаром.  «Сгорело примерно два гектара. Сейчас огонь полностью локализован, угрозы распространения пламени больше нет. Осталось несколько небольших очагов, которые под контролем пожарных», - сказал представитель МВД,

Причина пожара пока не названа, следствие рассматривает несколько версий. Отметим, что в Тбилиси стоит традиционная для августа изнуряющая жара, около 40 градусов, давно не было дождей.

Напомним, ранее эксперты Greenpeace обнаружили масштабный пожар в тундре Гренландии, где ранее таких крупных пожаров не наблюдалось. Выгоревшая площадь на данный момент оценивается в 1250 гектаров.

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Теги: #пожар в Тбилиси#пожар на горе Мтацминда в Грузии