Европарламент объявил Милинкевича лауреатом премии им. Сахарова
Милинкевич комментирует это решение
Европарламент объявил лидера объединенных демократических сил Беларуси Александра МИЛИНКЕВИЧА лауреатом премии имени А.Д.Сахарова «За свободу мысли» за 2006 год.
Как сообщил УНИАН в пресс-службе А.МИЛИНКЕВИЧА, такое решение принято сегодня на пленарном заседании Европарламента.
«Сегодня почти полмиллиарда европейцев протянуло Беларуси руку поддержки и партнерства. Это победа моральных принципов. Европа поддержала демократическую Беларусь, граждане которой стремятся и очень высоко ценят свободу, правду и справедливость, - прокомментировал А.МИЛИНКЕВИЧ решение Европарламента.
Церемония вручения премии состоится на пленарной сессии Европарламента в декабре в Страсбурге.
Справка УНИАН. Премия имени А.Д.Сахарова «За свободу мысли» учреждена Европарламентом в 1988 году и присуждается ежегодно за «достижения в деле защиты прав человека и его основных свобод, а также за уважение международного законодательства и развитие демократии».
В 2004 году премию имени Сахарова - 50 тысяч евро - вручили Белорусской ассоциации журналистов. В списке лауреатов премии также Кофи АННАН, Нельсон МАНДЕЛА, международная организация «Репортеры без границ».