Европарламент объявил Милинкевича лауреатом премии им. Сахарова

Европарламент объявил лидера объединенных демократических сил Беларуси Александра МИЛИНКЕВИЧА лауреатом премии имени А.Д.Сахарова «За свободу мысли» за 2006 год.

Как сообщил УНИАН в пресс-службе А.МИЛИНКЕВИЧА, такое решение принято сегодня на пленарном заседании Европарламента.

«Сегодня почти полмиллиарда европейцев протянуло Беларуси руку поддержки и партнерства. Это победа моральных принципов. Европа поддержала демократическую Беларусь, граждане которой стремятся и очень высоко ценят свободу, правду и справедливость, - прокомментировал А.МИЛИНКЕВИЧ решение Европарламента.

Церемония вручения премии состоится на пленарной сессии Европарламента в декабре в Страсбурге.

Справка УНИАН. Премия имени А.Д.Сахарова «За свободу мысли» учреждена Европарламентом в 1988 году и присуждается ежегодно за «достижения в деле защиты прав человека и его основных свобод, а также за уважение международного законодательства и развитие демократии».

В 2004 году премию имени Сахарова - 50 тысяч евро - вручили Белорусской ассоциации журналистов. В списке лауреатов премии также Кофи АННАН, Нельсон МАНДЕЛА, международная организация «Репортеры без границ».