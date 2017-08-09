В США предстанет перед судом 23-летний британец, остановивший вирус WannaCry

Британский программист Маркус Хатчинс, который остановил распространение вируса WannaCry, предстанет перед судом в США 14 августа 2017 года. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает 112.ua.

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В 2014 году британский программист создал программу Kronos для перехвата информации о банковских операциях. Американские власти подозревают Хатчинса в компьютерном мошенничестве и несанкционированном доступе к компьютерам в 2014-2015 годах в США.

Как сообщал УНИАН, в начале августа сотрудники ФБР задержали Хатчинса в аэропорту Лос-Анджелеса. Он приобрел известность в мае, когда, по его словам, "отчасти случайно", - приостановил распространение программы-вымогателя WannaCry, которая 12 мая заблокировала десятки тысяч компьютеров по всему миру.