В Копенгагене старый грузовой кран превратили в роскошный мини-отель (видео)
12:36, 07 августа 2017Мир
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Крану уже более 80 лет.
Роскошный мини-отель в кране / скриншот УНИАН
В Копенгагене старый грузовой кран превратили в роскошный мини-отель со спа-зоной и террасой для любования закатом. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Локация для отеля - также довольно необычная. Когда-то это был оживленный порт, но со временем он утратил свою роль для местной промышленности. А кран, которому уже более 80 лет, так и остался на месте. Несколько лет назад его решили переоборудовать. Снаружи оставили, каким он и был, а внутри отремонтировали по последней моде.
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Там нашлось место и для зала на 2 десятка людей, и для роскошного номера на двоих.
В Копенгагене старый грузовой кран превратили в роскошный мини-отель
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