В Копенгагене старый грузовой кран превратили в роскошный мини-отель (видео)

В Копенгагене старый грузовой кран превратили в роскошный мини-отель со спа-зоной и террасой для любования закатом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Локация для отеля - также довольно необычная. Когда-то это был оживленный порт, но со временем он утратил свою роль для местной промышленности. А кран, которому уже более 80 лет, так и остался на месте. Несколько лет назад его решили переоборудовать. Снаружи оставили, каким он и был, а внутри отремонтировали по последней моде.

Читайте такжеВ США создадут город для любителей марихуаны

Там нашлось место и для зала на 2 десятка людей, и для роскошного номера на двоих.