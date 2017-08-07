Коллекцию рождественских открыток семьи британской королевы продали с аукциона

Коллекция рождественских открыток, которые рассылали королева Елизавета и герцог Эдинбургский на протяжении сорока лет, была продана на аукционе, передает Русская служба ВВС.

35 открыток, подписанных Ее Величеством и принцем Филиппом, были отправлены в период с 1959 по 2001 годы.

Королева отправляет поздравительные открытки друзьям и служащим каждое Рождество, начиная с 1952 года.

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На аукционе в Глостершире в пятницу коллекция открыток была продана за 1530 фунтов (1994 доллара).

Представитель аукциона заявил, что «открытки показывают увлекательную картину того, как год от года росла королевская семья».

«Самая высокая цена была заплачена за ранние из них - 280 фунтов за открытки 1959, 1960, 1961 годов», - добавил он.