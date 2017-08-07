Коллекцию рождественских открыток семьи британской королевы продали с аукциона

04:29, 07 августа 2017
Мир
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35 открыток, подписанных Ее Величеством и принцем Филиппом, были отправлены в период с 1959 по 2001 годы.

Фотография королевы и принца Филиппа, 1975 год / фото MOORE ALLEN & INNOCENT

Коллекция рождественских открыток, которые рассылали королева Елизавета и герцог Эдинбургский на протяжении сорока лет, была продана на аукционе, передает Русская служба ВВС.

35 открыток, подписанных Ее Величеством и принцем Филиппом, были отправлены в период с 1959 по 2001 годы.

Королева отправляет поздравительные открытки друзьям и служащим каждое Рождество, начиная с 1952 года.

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На аукционе в Глостершире в пятницу коллекция открыток была продана за 1530 фунтов (1994 доллара).

Дороже всего были проданы наиболее ранние открытки 1959, 1960 and 1961 годов / фото MOORE ALLEN & INNOCENT

Представитель аукциона заявил, что «открытки показывают увлекательную картину того, как год от года росла королевская семья».

«Самая высокая цена была заплачена за ранние из них - 280 фунтов за открытки 1959, 1960, 1961 годов», - добавил он.

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