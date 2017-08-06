Трамп рассказал о своей работе во время отпуска, пока в Белом доме идет ремонт
01:51, 06 августа 2017Мир
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Президент США Дональд Трамп 4 августа отправился в «рабочий отпуск» на две недели, пока в западном крыле Белого дома будут ремонтировать кондиционеры.
Дональд Трамп / Иллюстрация REUTERS
Президент США Дональд Трамп рассказал, что продолжает работать во время отпуска. Об этом он написал в своем Twitter.
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«Работаю в Бедминстере, Нью-Джерси, пока в Белом доме идет давно запланированный ремонт. Это не отпуск — встречи и звонки!», — написал он.
Президент США Дональд Трамп 4 августа отправился в «рабочий отпуск» на две недели, пока в западном крыле Белого дома будут ремонтировать кондиционеры.
Пользователи социальных сетей заметили двойную радугу над Белым домом после того, как Дональд Трамп покинул свою резиденцию.
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