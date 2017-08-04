Из-за скандала с Siemens ЕС сегодня расширит санкции против РФ - Reuters

ЕС в пятницу примет решение о расширении санкций против России за поставки компанией Siemens турбин в аннексированный Крыму. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает Reuters, передает Европейская правда.

У государств ЕС есть время до вечера пятницы на то, чтобы подать свои замечания в черный список. Как сказали агентству двое дипломатов, скорее всего никаких препятствий не будет и решение будет принято.

Германия в июле предложила добавить еще четырех граждан России, включительно с представителями Министерства энергетики в черный список. Кроме того, было предложено ввести санкции в отношении трех российских компаний, в том числе и тех, которые доставляли турбины на полуостров. ЕС требует единогласия в введении санкций, и по информации источника, по настоянии Италии одно из имен было изъято из списка лиц, против кого предлагаются санкции.

Решение о расширении санкционного списка было принято в Брюсселе 26 июля в рамках заседания Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER).

Как сообщал УНИАН, в середине июля Россия доставила в аннексированный Крым четыре газовые турбины, которые по внешнему виду напоминают оборудование производства немецкого концерна Siemens. В компании заявили, что имеют доказательства, что все четыре турбины, которые поставлялись для осуществления проекта на юге России, незаконно попали в Крым.

Как известно, в ЕС запретили фирмам вести бизнес-дела в Крыму после аннексии полуострова в 2014 году.