В Берлине тестируют систему распознавания лиц в общественных местах (фото)

16:32, 01 августа 2017
Мир
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В будущем система должна помочь предотвращать потенциальные преступления и теракты в местах массового скопления людей.

REUTERS

На берлинской железнодорожной станции Зюдкройц начали тестировать систему распознавания лиц для повышения безопасности людей в общественных местах, передает ЕвроПравда со ссылкой на Die Welt.

При входе, выходе и возле эскалатора станции установили три камеры наблюдения. Они будут фиксировать всех прохожих, а специальная программа будет распознавать лица, сопоставляя их с теми, что в базах данных.

REUTERS

Для участия в тестовом проекте зарегистрировались более 200 человек. Их имена и фотографии были сохранены в базе данных.

REUTERS

"Наши общественные места должны быть безопасными", - подчеркнул министр внутренних дел Германии Томас де Мазьер. По его словам, новая техника должна идентифицировать разыскиваемых преступников.

REUTERS

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Теги: #берлине тестируют систему#система распознавания лиц