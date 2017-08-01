В Берлине тестируют систему распознавания лиц в общественных местах (фото)

На берлинской железнодорожной станции Зюдкройц начали тестировать систему распознавания лиц для повышения безопасности людей в общественных местах, передает ЕвроПравда со ссылкой на Die Welt.

При входе, выходе и возле эскалатора станции установили три камеры наблюдения. Они будут фиксировать всех прохожих, а специальная программа будет распознавать лица, сопоставляя их с теми, что в базах данных.

Для участия в тестовом проекте зарегистрировались более 200 человек. Их имена и фотографии были сохранены в базе данных.

"Наши общественные места должны быть безопасными", - подчеркнул министр внутренних дел Германии Томас де Мазьер. По его словам, новая техника должна идентифицировать разыскиваемых преступников.