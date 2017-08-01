В Московском областном суде убили нескольких членов "банды ГТА"

В Мособлсуде завязалась перестрелка в день заседания по делу «банды ГТА». По разным данным, погибли четверо обвиняемых. Среди раненых конвоир и судебный пристав, сообщает РБК.

«РИА Новости» со ссылкой на адвоката подсудимых сообщает, что убиты четверо участников банды. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что погибли трое обвиняемых, еще двое обезоружены.

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По другим данным, в перестрелке участвовали пять преступников. Они напали на конвойных с огнестрельным оружием, но, по предварительным данным, все были нейтрализованы.

Источник РБК в МВД подтвердил гибель членов банды в перестрелке, однако не смогли назвать их точное число. Как уточнил собеседник РБК, «они напали на конвой, пытались отобрать оружие».

Банда ГТА получила такое название в СМИ по аналогии картины совершаемых ими преступлений с игровыми заданиями серии компьютерных игр Grand Theft Auto. По данным СМИ, сами члены банды называли себя "джамаатом". С середины лета 2014 года в СМИ появилась информация о том, что на трассе М4 "Дон" орудуют преступники, которые по ночам останавливают машины при помощи подброшенных на дорогу устройств для прокалывания шин, а затем, подходя под предлогом помощи либо проезжая мимо на автомобиле, расстреливают водителя и пассажиров.