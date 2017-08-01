The Guardian: Уход Скарамуччи после 10 бурных дней показывает, что в Белом доме царит хаос

Скарамуччи получил уведомление об увольнении от нового начальника штаба Джона Келли, чей военный опыт теперь кажется неоценимым в этой рукопашной борьбе фракций. Об этом пишет Дэвид Смит в статье "Уход Скарамуччи после 10 бурных дней показывает, что в Белом доме царит хаос", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

В понедельник утром с помощью Twitter Дональд Трамп пытался успокоить встревоженную нацию: "Никакого хаоса в Белом доме!"

В течение шести блаженных часов в солнечном Вашингтоне было спокойно. Затем появилась новость о том, что директор по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи был изгнан спустя всего 10 дней. Хаос вернулся с удвоенной силой.

"Муч" (прозвище Скарамуччи) получил уведомление об увольнении от новоназначенного начальника штаба Джона Келли, генерала ВМС, чей опыт в Ираке внезапно окажется неоценимым для этого Белого дома: где теперь проходят рукопашные бои конкурирующих игроков, соперничающих фракций и сложных альянсов, сражающихся за территорию.

Спустя несколько минут после того, как судьба Муча была решена, Трамп и Келли уже были в Восточной комнате Белого дома, чтобы вручить орден почета медработнику, ветерану армии, который служил во Вьетнаме. То, что должно было быть торжественной церемонией, внезапно стало дешевым шоу.

Скарамуччи сгорел ярче и быстрее; его даже официально не привели к присяге в новой должности. По сообщениям, его поддерживали соотечественники из Нью-Йорка Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Чарли Сайкс, консервативный комментатор, назвал его "идентификатором Трампа".

Очевидно, Келли определил, что Скарамуччи не место в Белом доме. Вульгарное интервью с журналом New Yorker на прошлой неделе было грубым нарушением, особенно в глазах военнослужащего, стремящегося привить чиновникам старомодную дисциплину. Среди прочего, Муч доказал, что он – директор по связям с общественностью, который не понимает правил "конфиденциальности".

Когда формировался Белый дом Трампа, легко можно было отметить трехстороннюю борьбу за власть между семьей, партийным истеблишментом и "альтернативными правыми" разрушителями.

Где сейчас проходит борьба за власть в Белом доме? На прошлой неделе один из объектов нападок Скарамуччи в этом интервью, начальник штаба Райнс Прибус ("гребаный параноидальный шизофреник, параноик"), был уволен на прошлой неделе. Президент назвал его слабым, и, тем самым, порвал еще одну нить отношений с истеблишментом Республиканской партии. Но другой объект, Стив Бэннон, возможно, внезапно получил отсрочку, сохранив влиятельный националистический (Breitbart News) голос в администрации.

Республиканский истеблишмент все еще может вернуться. Шон Спайсер был вынужден объявить о своей отставке, когда 21 июля появился Скарамуччи. Но он еще не ушел, и, вероятно, его могут убедить взять на себя роль директора по коммуникациям. Он военный, и не сможет пренебречь чувством долга.

Уход Скарамуччи вызывает новые вопросы по поводу решений Иванки и ее мужа, хотя их присутствие, вместе с национальным экономическим советником Гэри Коном и заместителем советника по национальной безопасности Диной Пауэлл, гарантирует, что так называемые нью-йоркские демократы сохранят силу.

Уже давно говорят, что Белому дому Трампа нужна инъекция "взрослых". Скарамуччи, скандалист с Уолл-стрит, который ориентировался на эго президента, явно не подходящий кандидат. Им может стать здравомыслящий Келли. Но он столкнется с головоломкой сражающихся групп, личными и политическими конфликтами и отношением в духе "враг моего врага – мой друг". А затем со взрывным темпераментом Трампа и 24-часовым наблюдением в Twitter.

Что касается Муча, это была одна из самых коротких карьер в истории Белого дома. Но можно с уверенностью сказать, что он оставил свой след в американской истории и сатире. Когда-то кто-то пел: "Никогда не забывайте, что когда-то была вспышка, яркий момент, это был Камелот".