В Берлине мужчина, убегая от полицейских, заехал в метро

В Берлине мужчина, убегая от полицейских, заехал в подземку. Сначала авто остановили, чтобы проверить документы, говорится в сюжете ТСН.

Водитель сначала начал отвечать на вопросы, вдруг нажал на газ и бросился убегать.

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Гонки по центру города продолжались недолго – проехав через газон и тротуар, машина скатилась по лестнице в метро и врезалась в опору. 25-летний водитель успел выпрыгнуть.

Людей на станции было много, но никто не пострадал. Горе-водителя задержали. Он признался, что курил коноплю. Кроме того, не имел водительского удостоверения и страховки. Два приятеля, которые были с ним в салоне, от полиции убежали.