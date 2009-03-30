Польский министр выступил за вступление России в НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ высказался за вступление России в НАТО, сообщает радио «Свобода».

"Мы нуждаемся в России для того, чтобы решать европейские и глобальные проблемы, поэтому я считаю, что вступление России в НАТО было бы правильным", - заявил Р.СИКОРСКИЙ.

По словам польского министра иностранных дел, присоединение России к НАТО привело бы, среди прочего, к демократизации страны и к тому, что армию контролировали бы политики.

"Благодаря этому, российские генералы перестали бы в конце концов использовать угрозы в качестве рычага внешней политики", - подчеркнул Р.СИКОРСКИЙ.

Министр иностранных дел Польши рассматривается как один из кандидатов на пост Генерального секретаря НАТО. Несмотря на политические споры, его кандидатуру поддерживают как коалиционные силы, так и представители польской оппозиции.

Хотя шансы Р.СИКОРСКОГО на этот пост невелики - США, Великобритания и еще ряд государств Североатлантического союза поддерживают кандидатуру датского премьера Андерса Фога РАСМУССЕНА, тем не менее польские дипломаты усиленно лоббируют кандидатуру Р.СИКОРСКОГО в странах-членах НАТО, отмечает радио «Свобода».