Пираты, захватившие два судна с украинцами, пока молчат

Пираты, захватившие суда „Титан” и „Saldanha” с украинцами в составе экипажей, до сих пор не выдвинули никаких требований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ.

«До сих пор, по информации украинских дипучреждений, которые со своей стороны получают информацию у компании-оператора, подтверждают, что пираты пока не обнародовали свои требования в связи с захватом этих судов», - сказал он.

По словам В.КИРИЛИЧА, по информации, полученной от офицера по вопросам безопасности одной из компаний-операторов судна „Saldanha”, пираты ведут себя неагрессивно.

В то же время, заметил В.КИРИЛИЧ, они поставили вопрос об ограничении возможностей передвижения членов экипажа на судне, то есть все члены экипажа находятся в одном помещении.

Руководитель пресс-службы МИД отметил, что дипломатические учреждения Украины в Греции отслеживают развитие ситуации с захватом судов, находятся в контакте с компаниями-операторами, а также отслеживают публикации в прессе по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, судно „Saldanha” было захвачено пиратами в Аденском заливе 22 февраля. В состав экипажа судна входят 19 граждан Филиппин, двое румын и один гражданин Украины.

Торговое судно “Титан” было захвачено пиратами 19 марта в Аденском заливе. Среди 24 членов экипажа захваченного торгового судна „Титан” один гражданин Украины.

Оба судна принадлежат греческим компаниям.