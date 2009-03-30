Financial Times назвала самых высокооплачиваемых политиков мира

Газета Financial Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых мировых политических лидеров.

Как сообщает российская газета «Взгляд», если в 2007 году первую позицию занимал премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН, то теперь его потеснил Президент США Барак ОБАМА.

Годовая зарплата Б.ОБАМЫ составляет примерно 400 тыс. долларов, что, как замечает Financial Times, в пять раз больше зарплаты российского Президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Для сравнения, годовой доход премьер-министра Ирландии Брайана КОУЭНА составляет 326 тыс. долларов, Президента Франции Николя САРКОЗИ – 340 тыс. долларов, канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ - 289 тыс. долларов.

Г.БРАУН, по данным на 2009 год, получает 252 тыс. долларов, а Д.МЕДВЕДЕВ – 85 тыс. долларов в год.