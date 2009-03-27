Медведев поручил ФСБ подумать над снятием режима КТО в Чечне

Федеральная служба безопасности России должна рассмотреть вопрос о снятии режима контртеррористической операции (КТО) в Чечне, действующего более девяти лет.

Такое поручение дал Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ директору ФСБ, возглавляющему Национальный антитеррористический комитет, Александру БОРТНИКОВУ сегодня во время встречи, сообщает Газета.ру.

«В связи с тем, что обстановка в Чеченской республике в существенной степени нормализована, жизнь входит в нормальное русло, строятся современные объекты, решаются социальные задачи, я полагаю, есть необходимость рассмотреть вопрос о правовом режиме КТО, который действует на территории Чечни, на заседании Национального антитеррористического комитета и принять необходимые решения», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

При этом он отметил, что ФСБ вместе с другими правоохранительными органами должна продолжать контролировать ситуацию в Чечне и в случае снятия режима контртеррористической операции, "вводя в случае необходимости и отдельные элементы режима КТО и проводя необходимые действия".

Как сообщал УНИАН, накануне власти Чечни передали в Национальный антитеррористический комитет официальное предложение завершить контртеррористическую операцию в республике в связи с нормализацией ситуации.