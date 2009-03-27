Берлускони пошутил: я бледнее, чем Обама

После замечания журналиста о том, что ответ Берлускони на мировой экономический кризис делает его похожим на американского президента Барака Обаму, итальянский премьер-министр заметил, что он «все же бледнее», сообщает газета The Guardian.

Пошутив, Берлускони тут же решил сгладить возможный отрицательный эффект своих слов: «Я бледнее, потому что давно не был на солнце, а Обама красивее, моложе и выше меня».

В ноябре прошлого года итальянский премьер подобным образом пошутил в Москве. Тогда он сообщил Дмитрию Медведеву, что ему легко будет найти общий язык с новым американским президентом, потому что он «такой же красивый, молодой и загорелый», как Медведев.

Газета.ру