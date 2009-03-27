Еврокомиссар думает, что Россия в итоге смирится с газовой декларацией

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС называет газовую декларацию с Украиной первым шагом к обеспечению стабильности транзита.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил во время дебатов в рамках Европейского саммита бизнеса.

“Это только первый двусторонний шаг”, - сказал он.

Комментируя позицию России по этому поводу, комиссар ЕС отметил, что совместная декларация Украины и ЕС, подписанная по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, не означает, что ЕС отказывается от сотрудничества с Россией.

“Не всегда все шаги понимаются партнерами, но мы хотим добиться стабильности (транзита – УНИАН)”, - сказал А.ПИБАЛГС.

Он также отметил, что в конечной перспективе стороны все равно будут сотрудничать втроем: Россия как поставщик газа, Украина как транзитер, а ЕС как потребитель.

Как сообщал УНИАН, 23 марта по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы правительство Украины, Еврокомиссия и международные финансовые институты подписали совместную декларацию, которая, в частности, предусматривает создание Украиной независимого оператора по транзиту газа и фактическую имплементацию к национальному законодательству Украины положений Директивы ЕС за номером 55 от 2003 года относительно либерализации рынка газа. Декларация признает пожелание Украины к постепенному переходу европейских компаний к закупке российского газа на границе Украина-Россия, а также предусматривает возможность увеличения транзитных мощностей Украины.

Декларация вызвала негативную реакцию со стороны России, которая выразила непонимание того, что настоящий документ готовился без ее участия, и заявила о возможности пересмотра в долгосрочной перспективе планов относительно продажи газа на европейский рынок. Российские должностные лица также заявили о том, что считают лучшим вариантом модернизации украинской газотранспортной системы создание международного консорциума с участием России, Украины, а также, возможно, компаний из Германии и Италии.