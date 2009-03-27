В переходе на летнее время ЛДПР увидела... заговор мира против России

ЛДПР предлагает проверить, не является ли "мировая закулиса" автором ввода в России сезонного перевода времени специально для того, чтобы "сбивать биоритмы" россиян. С критикой перевода времени, который происходит два раза в год - в последние выходные октября и марта, выступил на пленарном заседании Госдумы в пятницу депутат от фракции ЛДПР Сергей Абельцев. "Перевод времени - это миллионы опоздавших на работу, это миллионы сбитых биоритмов", - сказал Абельцев. "Пора выяснить, кому принадлежит эта дурацкая идея, и не является ли эта идея составной частью заговора мировой закулисы против нашей многострадальной Родины", - сказал депутат.

Системой перехода на "летнее время" сегодня пользуются более 110 стран мира.

В то же время РИА новости отмечает, что у российских медиков и ученых нет единого мнения о влиянии перевода стрелок на организм и здоровье человека. По данным одних исследований, биологические часы человека имеют период, равный 25 часам, и в сутках нам не хватает одного часа. На этом фоне разница в один час практически не ощущается. Другие эксперты называют переход на "летнее время" вредным для пожилых людей, у которых может появляться бессонница и возникать депрессия. Психиатры же считают, что существенного влияния на психическое здоровье перевод стрелок не оказывает.