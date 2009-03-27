В переходе на летнее время ЛДПР увидела... заговор мира против России
10:38, 27 марта 2009Мир
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"Это миллионы сбитых биоритмов!"
|Сергей Абельцев
Системой перехода на "летнее время" сегодня пользуются более 110 стран мира.
В то же время РИА новости отмечает, что у российских медиков и ученых нет единого мнения о влиянии перевода стрелок на организм и здоровье человека. По данным одних исследований, биологические часы человека имеют период, равный 25 часам, и в сутках нам не хватает одного часа. На этом фоне разница в один час практически не ощущается. Другие эксперты называют переход на "летнее время" вредным для пожилых людей, у которых может появляться бессонница и возникать депрессия. Психиатры же считают, что существенного влияния на психическое здоровье перевод стрелок не оказывает.
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