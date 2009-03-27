Сомалийские пираты захватили сразу два танкера

У берегов Сомали пираты захватили греческий и норвежский танкеры.

Как сообщает радио «Свобода» со ссылкой на морское ведомство Европейского Союза, нападениям пиратов в разных районах Аденского залива подверглись греческий и норвежский танкеры.

На борту греческого судна - 19 членов экипажа, на борту норвежского - 27.

Один из членов экипажа греческого танкера, захваченного сомалийскими пиратами накануне, является гражданином России, сообщает РИА «Новости».

На захваченном танкере Nipayia находится 19 человек команды, из них 18 филиппинцев, один россиянин.

Экипаж норвежского танкера Bow Asir состоит из 27 человек, в том числе граждан Польши, России, Литвы и Филиппин. Сведений о пострадавших нет.

Как сообщает Норвежская ассоциация судовладельцев, судно направлялось в Кению и было захвачено в 900 километрах к северо-западу от побережья Сомали.

Аденский залив - одно из самых опасных для мореплавания мест. В прошлом году здесь было совершено 40% всех пиратских нападений в мире.