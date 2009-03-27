Россия готова создать арктические войска

Россия намерена создать отдельную группировку войск в Арктике, которая призвана обеспечить безопасность российской части Северного Ледовитого океана "в различных условиях военно-политической обстановки", пишет газета "Коммерсант". Кроме того, согласно подготовленной Советом безопасности РФ Арктической стратегии, этот регион должен, по сути, перейди в ведение Федеральной службы безопасности и уже к 2016 году превратиться в "ведущую стратегическую ресурсную базу РФ".

О создании арктической стратегии России (ее полное название "Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" ) было объявлено еще в прошлом году. В начале этого года в МИД РФ заверили, что документ готов и будет обнародован до конца января, однако публикации документа так и не последовало. Он появился на сайте Совета безопасности лишь на этой неделе, без каких-либо анонсов и сразу был помещен в архив старых доктрин и концепций.

Наиболее интересна, как отмечает "Коммерсант", четвертая глава документа — "Основные задачи и меры по реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике". В ней говорится о необходимости "создать группировку войск (сил) общего назначения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в арктической зоне РФ, способных обеспечить военную безопасность в различных условиях военно-политической обстановки".

Еще одно нововведение документа - "активно функционирующая система береговой охраны ФСБ РФ в арктической зоне". Документ предусматривает, что российская часть Арктики должна находиться под более плотным контролем ФСБ. Стратегия призывает "оптимизировать систему комплексного контроля за обстановкой в Арктике, включая пограничный контроль в пунктах пропуска через госграницу РФ, введение режима пограничных зон в административно-территориальных образованиях арктической зоны РФ и организацию инструментального технического контроля за проливными зонами, устьями рек, лиманами на трассе Северного морского пути".

Особая роль ФСБ в документе неслучайна. Нынешний секретарь Совбеза, экс-глава ФСБ Николай Патрушев, пожалуй, главный поклонник Арктики в российском руководстве, пишет газета. В сопровождении нынешнего спецпредставителя президента РФ по Арктике Артура Чилингарова он даже ездил на Северный полюс. А на сентябрьском заседании, посвященном этой теме, господин Патрушев заявил, что, безусловно, исключает вероятность войны за Арктику, однако уверен, что "интересы в регионе будут отстаивать как Россия, так и другие государства".