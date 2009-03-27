Договоренности по украинской ГТС наносят удар по планам России

Заключенные в Брюсселе договоренности по модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) наносят серьезный удар по намерениям России стать энергетической сверхдержавой, пишет российское деловое издание «Ведомости».

«И хотя подписанный документ рамочный, а украинский премьер Юлия ТИМОШЕНКО и представители ЕС уже высказались в том духе, что декларация не закрывает для России возможности участия в модернизации ГТС, одинаково то, что произошло, – болезненный удар по самому дорогому, что есть у российского руководства с 2005 года – идеи энергетической сверхдержавы», - пишет российское издание.

«Ведомости» отмечают, что основой планов российского руководства стать энергетической сверхдержавой было обеспечение энергетической безопасности через контроль над распределительными сетями и заключение долгосрочных двусторонних договоров о снабжении газа.

«В Беларуси контроль был получен. Украине такие соглашения предлагали не раз», - отмечает издание.

«Ведомости» пишут, что в России рассматривали два варианта «сдачи» украинской ГТС: оптимальный – «Газпрому», наиболее вероятный – международному консорциуму при участии «Газпрома».

«И здесь такая неприятность. Украина «сдала» ГТС одной Европе. Европу можно понять: последние газовые войны привели ее к выводу, что ни Украине, ни России доверять нельзя, а лучше закупать весь газ на российской границе», - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) 23 марта в Брюсселе подписали Совместную декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины.