Газпром хочет построить газопровод в Израиль

Российская компания «Газпром» хочет построить еще один новый газопровод - в Израиль.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», вопрос о строительстве нитки газопровода в направлении Израиля поднимался на переговорах делегаций ОАО «Газпром» с министром энергетики и природных ресурсов Турции Мехметом Хильми ГЮЛЕРОМ.

В частности, на встрече рассматривались возможности расширения взаимодействия «Газпрома» и турецких компаний по развитию газотранспортной инфраструктуры.

Речь шла о проекте «Голубой поток-2», который предусматривает строительство новой нитки газопровода параллельно с «Голубым потоком», газотранспортной инфраструктуры на территории Турции и далее – морского газопровода в направлении Израиля.

«После формирования нового правительства Израиля переговоры о поставке российского газа в эту страну продолжатся», - говорится в сообщении.

Турецкая сторона, в свою очередь, выразила заинтересованность в резервировании дополнительных мощностей «Голубого потока-2» для поставок газа на турецкий рынок.

Справка УНИАН. «Голубой поток» — газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Черного моря. Общая протяженность газопровода — 1213 км.

«Голубой поток» был построен в рамках российско-турецкого соглашения от 1997 г., по которому Россия должна поставить в Турцию 364,5 млрд. куб. м газа в 2000-2025 гг.