Россия из-за кризиса может вывести войска из Чечни

Власти Чечни передали в Национальный антитеррористический комитет официальное предложение завершить контртеррористическую операцию в Чеченской республике.

Такую информацию подтвердил журналистам спикер Государственной думы РФ Борис ГРЫЗЛОВ, передает корреспондент УНИАН.

По словам спикера Госдумы, ситуация в республике налаживается, поэтому вопрос об окончании контртеррористической операции поставить уже можно.

Он добавил, что нынешнее масштабное присутствие федеральных сил в Чечне приводит к большим финансовым затратам, что достаточно проблематично в условиях кризиса.

Вместе с тем, в КПРФ высказываются против прекращения режима контртеррористической операции из-за финансового кризиса. "Принимать решение, ссылаясь на мировой финансовый кризис и лишние расходы по продолжению операции, я считаю неверным, - сказал вице-спикер Государственной думы РФ Иван МЕЛЬНИКОВ. - На безопасности людей экономить нельзя. И иногда лучше перестраховаться, чем недосмотреть. Ведь именно в ухудшающейся социально-экономической ситуации могут вновь активизироваться нездоровые силы", - заявил он.

Впервые заявление о скором завершении контртеррористической операции в Чечне сделал вчера президент этой республики Рамзан КАДЫРОВ по окончании выездного заседания комитета Госдумы РФ по безопасности, которое проходило в Грозном. "Мы имеем достоверную информацию о том, что с 31 марта соответствующие федеральные ведомства примут нормативный акт, снимающий все ограничения в отношении Чечни", - сказал он.

Р.КАДЫРОВ заявил, что официальное завершение контртеррористической операции не приведет к осложнению ситуации в республике, а всю ответственность за ситуацию в регионе готово взять на себя чеченснкое МВД.

Указ о создании объединенной группировки войск и сил (ОГВс) на Северном Кавказе с включением в ее состав формирований всех силовых министерств и ведомств, а также о подготовке контртеррористической операции на территории Чеченской республики был подписан Президентом РФ Борисом Ельциным 23 сентября 1999 года.