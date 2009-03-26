Северокорейская ракета установлена на стартовую платформу

Специалисты Северной Кореи установили баллистическую ракету на стартовую платформу. У платформы фиксируется движение, которое может свидетельствовать о подготовке к пуску, передает Reuters со ссылкой на анонимный информированный источник. "Вполне возможно, что речь идет о подготовке к старту, однако точные сроки пока определить сложно", - заявил источник.

Руководство Северной Кореи заявляет, что ведет подготовку к запуску обычного спутника, который должен стать частью национальной космической программы. В Вашингтоне, Токио и Сеуле, однако, опасаются, что Пхеньян скрывает свои настоящие планы.

Ранее правительство КНДР заявляло, что намерено начать боевые действия против США, Японии и Южной Кореи в случае уничтожения или попытки перехвата своего спутника, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Как отмечалось в сообщении штаба северокорейских вооруженных сил, ответом на любую попытку перехвата спутника, который, согласно официальной версии, запускается исключительно в мирных целях, станет полномасштабное использование всех имеющихся у КНДР военных сил и средств.