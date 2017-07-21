The New York Times: Презрение президента Трампа к верховенству права

Менее чем за час в среду днем президент Трамп нашел способ поставить под сомнение честность и угрожал отнять средства к существованию почти всех высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов страны (в том числе некоторых из тех, кого он назначил) по одной простой причине: они поклялись защищать Конституцию, а не его. Об этом говорится в редакционной статье "Презрение президента Трампа к верховенству права", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Предатели повсюду – так считает президент, для которого верховенство закона – скорее помеха, чем отличительная черта американской демократии.

Худшее оскорбление прозвучало в адрес генерального прокурора Джеффа Сешнса, во время ошеломительного интервью Трампа газете The New York Times. Преступление Сешнса? Самоотвод в марте от всех расследований, связанных с президентской кампанией в 2016 году, это решение возмутило Трампа. "Если он собирался взять самоотвод, следовало сначала сказать мне, до того, как соглашаться на должность, я бы выбрал кого-нибудь другого", - сказал президент. Он назвал самоотвод "крайне несправедливым – мягко говоря – по отношению к президенту".

Неважно, что у Сешнса не было другого выбора, кроме как отойти в сторону. Учитывая его близость к кампании (Сешнс был одним из самых первых и громких сторонников Трампа), его беспристрастность была подвержена разумному сомнению. Трамп надеялся именно на предвзятость Сешнса, и что тот поможет ему отменить расследование ФБР о возможных связях его кампании с правительством России, чье вмешательство было направлено на изменение итога выборов в пользу Трампа.

В четверг Сешнс заявил, что продолжит пребывание в должности генерального прокурора, "пока это будет приемлемо". Но приемлемость давно покинула здание. Трудно представить, что он будет находиться там, после того, как президент многократно предложил ему уйти в отставку, потому что он не смог заблокировать российское расследование. Это расследование пока продолжается, но все, связанные с ним, могут быть прекращены из-за страха закончить так же, как Джеймс Коми, директор ФБР, которого Трамп уволил в мае в надежде закрыть расследование.

Заместитель генерального прокурора Род Розенштейн, который взял на себя ответственность после самоотвода Сешнса, и Роберт Мюллер, специальный прокурор, которого назначил Розенштейн для проведения расследования после увольнения Коми, также находятся в поле зрения президента. Он жаловался, что оба чиновника виновны в "конфликте интересов". Но, похоже, по мнению Трампа, "конфликт интересов" – это все то, что противоречит его собственным интересам.

У Трампа есть послание и для Мюллера, который возглавлял ФБР в течение более десяти лет и который является одним из самых уважаемых сотрудников правоохранительных органов в стране: будь осторожен. По словам президента, любое расследование финансов семьи Трамп, не связанное с Россией, станет "превышением" полномочий Мюллера и, возможно, причиной для его увольнения. Это просто неправильно. Специальный прокурор уполномочен расследовать "любые вопросы", которые могут возникнуть в ходе российского расследования – на самом деле, он уже делает это.

В конце концов, Трампа не заботит ничто, кроме спасения своей собственной шкуры, что означает необходимость избавиться от российского расследования навсегда. Ранее он говорил, что именно поэтому уволил Коми, и теперь он, возможно, возьмется за Сешнса, Розенштейна и Мюллера.

Одному человеку удалось избежать гнева президента, он единственный, у кого еще не было возможности бросить ему вызов. Это Кристофер Рэй, выбор Трампа для замены Коми. "Я думаю, у нас будет отличный новый директор ФБР", - сказал Трамп в среду.

Возможно, он забыл, что во время слушания по утверждению в должности, Рэй сказал сенаторам, что он, не колеблясь, будет в судебном порядке преследовать "Trump Organization" за преступления, связанные с иностранной коррупцией, если будут доказательства. Или, может быть, он думает, что сможет подчинить Рэя своей воле, потому что, как он сказал The Times, "человек из ФБР действительно подчиняется непосредственно президенту".

Снова неверно. Директор ФБР находится в подчинении генерального прокурора, именно для того, чтобы защитить независимость, которую так открыто презирает Трамп. Действительно, президент может уволить главу ФБР, но это право сохраняется лишь для чрезвычайных обстоятельств. По крайней мере, так было раньше.

Бесцеремонное отношение Трампа к этой тщательно разработанной системе – это оскорбление в адрес людей, которые строили свои карьеры, уважая и защищая ее. Это также самый явный признак того, что он ценит верховенство закона только в той мере, в которой это выгодно ему самому.