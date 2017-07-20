The Washington Post: Почему Трамп удивлен, что Джефф Сешнс взял самоотвод в российском расследовании?

Четыре месяца спустя президент Трамп все еще разочарован тем, что его политический союзник и генеральный прокурор Джефф Сешнс отказался от контроля за расследованием в отношении России, которое преследует президента. Об этом пишет Эмбер Филлипс в статье "Почему Трамп удивлен, что Джефф Сешнс взял самоотвод в российском расследовании?", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

"Сешнс не должен был брать самоотвод, и если он собирался так сделать, ему следовало сказать мне, прежде чем соглашаться на работу, и я бы выбрал кого-то другого", - сказал Трамп The New York Times, в шокирующе откровенном (даже для президента) интервью в среду.

Но если бы Трамп слушал, что Сешнс публично говорил о том, как он будет заниматься расследованием с участием президента, Трамп мог бы это предвидеть.

Сешнс явно не обещал брать самоотвод от любого потенциального расследования ФБР в отношении России на январском слушании. Но он обещал найти адвоката, чтобы избежать конфликта интересов из-за работы в кампании Трампа, а затем в администрации Трампа. Именно это и произошло.

В начале марта Сешнс взял самоотвод от расследования в отношении России по совету должностных лиц по вопросам этики Министерства юстиции. "Они сказали, что, поскольку я участвовал в кампании, я не должен быть задействован в каком-либо предвыборном расследовании", - сообщил он. В конце марта директор ФБР Джеймс Коми подтвердил Конгрессу, что они расследуют потенциальный сговор Трампа.

Самоотвод Сешнса состоялся сразу после того, как The Washington Post сообщила, что Сешнс встречался с российским послом во время кампании и не сообщил об этом Сенату, что привело к обвинениям демократов в том, что он пытался что-то скрыть.

"Я бы пересмотрел его и постарался принять правильное решение в отношении того, должно ли это дело находиться в юрисдикции генерального прокурора", - ответил Сешнс.Несколькими месяцами ранее, на слушаниях по подтверждению в Сенате, сенатор Ричард Дёрбин (демократ, Иллинойс) спросил Сешнса, откажется ли он от участия в предполагаемых расследованиях в отношении кампании Трампа. В то время ФБР публично не подтверждало, что расследует возможность того, что кампания Трампа помогла России вмешаться в выборах 2016 года.

Его ответ был немного запутанным, да. Но в то время - и в ретроспективе - похоже, что Сешнс говорил что-то вроде: если бы было расследование дела Трамп-Россия, и если бы моя беспристрастность была скомпрометирована (кроме того, что он был советником кампании Трампа), я бы от него отказался.

В тот же день Сешнс пообещал сенаторам, что откажется от любого расследования по делу Хиллари Клинтон на том основании, что он критиковал Клинтон во время кампании. Сешнс высказывал свое мнение по этому поводу, и, по его словам, генеральный прокурор не должен действовать "так, чтобы можно было поставить под сомнение его политическую объективность".

Логично, что если бы он сделал что-то, что показало бы его мнение о президенте, он бы отказался от любых соответствующих расследований.

"Я бы пересмотрел его и постарался принять правильное решение в отношении того, должно ли это дело находиться в юрисдикции генерального прокурора", - сказал Сешнс.

Фактически беспристрастное правосудие было главной темой двух дней слушаний Сешнса. Сенаторы обеих партий знали, насколько тесно Сешнс связан с Трампом – он был одним из первых сторонников президента из большой лиги и ближайшим советником в этой кампании.

Сешнс стремится рассеять обеспокоенность Конгресса из-за того, что он якобы будет своего рода приспешником Трампа, кандидата, который не проявлял никакого реального уважения к верховенству закона во время кампании.

"Если президент хочет достичь цели, в которую он или она верит, тогда следует помочь им сделать это законным образом", - сказал Сешнс, "но нужно ясно и объективно сказать, если это незаконное действие. Это поможет президенту избежать трудностей. Это невероятная преданность ему".

Если изучить публичные показания Сешнса, нельзя утверждать, что Трамп был застигнут врасплох самоотводом Сешнса. Ясно, что он рассматривал эту возможность, и пообещал сделать то, что было правильным юридически и этически, а не политически целесообразным.

Остается еще два варианта, почему Трамп все еще так злится. Возможно, Сешнс сказал Трампу что-то другое наедине. Или президент пытается бросить под автобус других (он пытался дискредитировать многих чиновников, вовлеченных в расследовании в отношении России в том же интервью The New York Times), прежде чем автобус собьет его.