В России засняли облако саранчи, которое погрузило дагестанское село во тьму (видео)

В Тарумовском районе Дагестана на камеру автомобильного видеорегистратора попала огромная движущаяся стая саранчи, похожая на песчаную бурю. Запись опубликовал российский Пятый канал в среду 19 июля. На кадрах заметно, что за этим живым облаком практически ничего не было видно. По данным регионального Минсельхоза, к середине июня саранчой было заражено 108 тысяч гектаров земли.

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Весной прошлого года из-за распространения марокканской саранчи в четырех районах Дагестана был введен режим ЧС.

Эти насекомые способны сбиваться в стаи численностью в сотни миллионов особей. Саранча поедает все на своем пути, постоянно передвигаясь с одного засеянного поля на другое.