За оскорбление Лукашенко к двум годам приговорена Екатерина Садовская

60-летнюю Екатерину САДОВСКУЮ суд Ленинского района города Минска признал виновной в оскорблении Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и осудил к 2 годам заключения.

Как сообщает радио “Свобода”, такое оскорбление нашли в тексте обращения, которое написала Е.САДОВСКАЯ. В частности, она призывала провести психиатрическую экспертизу здоровья Президента А.ЛУКАШЕНКО и обвинила российские спецслужбы в поддержке белорусского режима.

Суд установил, что это обращение так и не было никому отправлено, а хранилось в ее компьютере.

Е.САДОВСКУЮ арестовали в августе, и некоторое время саму держали в психиатрической больнице.

На судебном процессе Е.САДОВСКАЯ не признала своей вины.

Свой приговор она назвала преследованием по политическим мотивам, по образцу процессов над врагами народа в советские времена.