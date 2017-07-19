Сенат Франции одобрил раскритикованный законопроект о борьбе с терроризмом

Верхняя палата парламента Франции проголосовала за антитеррористический законопроект, который должен обеспечить условия для отмены чрезвычайного режима, введенного в стране после терактов в ноябре 2015 года.

За принятие документа проголосовали 229 сенаторов. В октябре законопроект рассмотрит Национальное собрание – нижняя палата французского парламента, сообщает Le Figaro.

Новый закон должен обеспечить условия для отмены режима чрезвычайного положения, которое продлевалось шесть раз. Срок чрезвычайного режима должен закончиться 1 ноября 2017 года.

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Согласно документу, сотрудники правоохранительных органов и чиновники получат особые полномочия для борьбы с террористической угрозой: упрощаются возможности проведения обысков в квартирах подозреваемых, разрешается временно закрывать мечети и молитвенные помещения в случае ведения там террористической пропаганды.

Предполагается также создание так называемых зон безопасности при проведении крупных мероприятий.

Международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch призвали Париж отказаться о принятия закона, так как, по их мнению, он ограничивает основные гражданские свободы.