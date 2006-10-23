Ахмадинеджад объявил демографическую войну Западу

Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал соотечественников заводить побольше детей с тем, чтобы увеличить численность населения страны до 120 миллионов человек, пишет The Guardian. С таким населением, уверен иранский лидер, государство сможет эффективно противостоять Западу.

Выступая перед парламентариями, Ахмадинеджад выразил недовольство нынешней демографической политикой, не приветствующей появление многодетных семей.

По мнению президента страны, женщины должны поменьше работать и больше времени уделять "своему главному предназначению" - рождению и воспитанию детей.

Эти слова Ахмадинеджада, отмечает издание, вступают в прямое противоречие с официальной политикой страны, согласно которой иранцам не рекомендуется заводить более двух детей.

В настоящее время население Ирана составляет около 70 миллионов человек.

Лента.ру