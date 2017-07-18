Бывшая соратница Клинтон отрицает причастность Украины к увольнению Манафорта

Бывший советник Демократической партии Александра Халупа отрицает, что сотрудничала с украинскими чиновниками для сбора компрометирующей информации на экс-главу избирательного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта. Об этом она сказала CNN, отметив, что команда демократов никогда не просила ее об этом, передает ZN.ua.

"Во время выборов 2016 года я была частично занята на должности консультанта Демократической партии в рамках программы этнического взаимодействия. Я не была расследователем для партии и меня никогда не просили обращаться в посольство Украины для сбора информации", - пояснила Халупа.

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По ее словам, из-за своего украинского происхождения она хорошо знала о деятельности Пола Манафорта в Украине и о его работе на связанного с Кремлем экс-президента Виктора Януковича.

"Когда было объявлено, что кампания Трампа наняла Манафорта, много американцев украинского происхождения были встревожены. Это были первые сигналы о том, что Путин пытается повлиять на выборы в США. Тогда я указала Демократической партии на важность этого назначения, опираясь на информацию в открытом доступе", - пояснила Халупа.

Она также признала, что провела "несколько" встреч с представителями посольства Украины. Но подчеркнула, что эти встречи состоялись в рамках акций "Месяца иммиграционного наследия", организовать которые в июне прошлого года она помогала американке украинского происхождения Меланни Вервейр, которая занималась проблемами женщин в Госдепартаменте США во времена работы Хиллари Клинтон.

Тем временем, в Белом доме продолжают обвинять Украину в сотрудничестве с Демократической партией. Как сообщает Rzeczpospolita пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер вновь заявил, что члены команды демократов во время выборов встречались с представителями посольства Украины в США. При этом, он сослался на источники консервативных СМИ.

"В последние дни появилась большая заинтересованность тем, что Демократическая партия совершила совместно с украинским правительством, чтобы вступить в сговор и достичь цели устранить кого-то из правительства, что, собственно, и произошло", - сказал Спайсер, напоминая, что Пол Манафорт уволился с должности главы избирательного штаба Трампа.

На вопрос, обсуждал ли Дональд Трамп эту проблему с украинским президентом Петром Порошенко во время встречи в Белом доме, Спайсер ответил, что история о сотрудничество демократов с Украиной получила огласку уже после встречи лидеров двух стран. Однако, он заметил, что теперь это актуальная тема.

Как сообщал УНИАН, в ходе сенатских слушаний по утверждению нового главы ФБР Кристофера Рэя он заявил, что "с удовольствием займется этим" и добавил, что "для Украины было бы неправильно вмешиваться в наши выборы".

Посольство Украины в США опровергло заявления о вмешательстве в президентскую гонку. "Посольство Украины в США, как заявлялось ранее, никоим образом не координировало с Демократическим национальным комитетом никаких усилий для проведения исследований или каких-либо действий, направленных против кандидатов на выборах президента США или членов их команд", - подчеркнули в посольстве.