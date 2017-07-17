Евросоюз ввел санкции против еще 16 человек за химические атаки в Сирии

Европейский Союз ввел санкции еще в отношении 16 человек из-за химических атак в Сирии.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

17 июля Совет ЕС добавил 16 имен в список лиц из числа представителей сирийского режима президента Сирии Башара аль-Асада, на которых распространяются ограничительные меры.

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"ЕС добавил этих 16 человек в связи с их ролью в развитии и применении химического оружия против гражданского населения, что соответствует политике ЕС в борьбе с распространением и использованием химического оружия", - говорится в сообщении.

К этим лицам отнесены восемь высокопоставленных военных руководителей и восемь ученых, причастных к распространению химического оружия.

Ранее в ЕС ужеприменяли санкции против чиновников сирийского режима из-за совершения химической атаки, в частности последний раз - 4 марта 2017 года. Сегодняшнее решение увеличивает количество лиц, против которых введены санкции, до 255. На них распространяется запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание активов. Всего были заморожены активы 67 юридических лиц.